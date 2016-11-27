Неизвестные подожгли место проведения саммита ОБСЕ

Накануне в немецком Гамбурге несколько десятков неизвестных лиц подожгли здание выставочного центра, где 8-9 декабря должен был состояться саммит ОБСЕ. Пострадавших в ходе инцидента нет, но нанесен серьезный ущерб.

Как рассказали изданию Bild очевидцы, люди подошли к одному из входов в здание и подожгли его, а также мусорные баки и заграждения, расположенные неподалеку. Свои мотивы поджигатели не раскрывают, но, по всей вероятности, они носят политический характер и связаны с предстоящим форумом. Начато расследование.





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