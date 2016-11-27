В английской футбольной ассоциации вычисляют педофилов

После двух десятков жалоб на сексуальные надругательства над подростками со стороны футбольных тренеров Футбольная ассоциация Великобритании (FA) инициировала внутреннее расследование этих сигналов.

Сообщается, что в Профессиональную футбольную ассоциацию (PFA) поступило 20 заявлений от жертв сексуальных надругательств, - подростков, тренирующихся в футбольных секциях Англии, передает ТАСС.

Руководитель PFA Гордон Тейлор уже заявил, что проблема может иметь масштаб общенациональный: называется шесть футбольных клубов Англии, где, по версии заявителей, тренеры насиловали своих подопечных.

Жалобы поступили на клубы Stoke City, Blackpool , Manchester Сity, Leeds United и Newcastle United . Полиция Британии также начала свое расследование данных жалоб.