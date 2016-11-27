СМИ сообщают о кровавой бойне в Новом Орлеане

В воскресенье, 27 ноября, в СМИ появилась информация о том, что неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане.

Как сообщают сотрудники местной полиции, в результате происшествия погиб один человек, получивший множество пулевых ранений. На страничке отдела в социальной сети Twitter уточняется, что при стрельбе на Бурбон-стрит были ранены не мене десяти человек.

В настоящий момент нет никакой информации о том, кто решил расстрелять жителей Нового Орлеана и почему. Подробности случившегося устанавливаются.