Сразу в три мечети Калифорнии поступили письма с угрозами

Сразу в три мечети в штате Калифорния поступили анонимные письма с угрозами.

Правозащитники требуют выделить для охраны трех вышеуказанных зданий наряды полиции, поскольку может произойти все, что угодно. Американское издание Los Angeles Times уточняет, что все мечети расположены в Калифорнии - одна в городе Лонг-Бич, а еще две - в Сан-Хосе.

В посланиях, написанных от руки, говорится, что 45-й президент США Дональд Трамп наконец-то "очистит Америку до блеска" и начнет с мусульман.