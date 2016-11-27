Глава Еврокомиссии раскритиковал Обаму

Барак Обама ошибся в оценке статуса России, назвав её региональной державой. Руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер категорично высказался в эфире телеканала Euronews: «Такая оценка большая ошибка».

Юнкер пояснил своё мнение словами, что Евросоюз и Россия, которую он считает великой державой и «гордой нацией» это партнёры, которые должны общаться на равных. Без таких отношений взаимного уважения и сотрудничества ни Европа, ни мир в целом не будут в безопасности. В то же время, глава Еврокомиссии не видит достаточных причин для снятия санкций с России. Их продление не влияет на статус страны.

Как известно, 17 ноября Обама отозвался о РФ как о военной супердержаве, имеющей влияние в мире. Однако в российском МИД напомнили, что прежнее утверждение президента США, будто наша страна имеет только скромный региональный статус.

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