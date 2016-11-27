Террористы группировки "Исламское государство", запрещенной на территории РФ, применили химическое оружие в северной части Сирии.

Об применении химоружия в воскресенье, 27 ноября, сообщили в генштабе ВС Турции. Исходя из признаков и симптомов, которые были выявлены у двадцати двух бойцов формирований сирийской оппозиции, снаряды террористов ИГ содержали в себе ядовитые вещества, передает сегодня агентство Anadolu.

Уточняется, что в рамках авиарейда, который ВВС Турции провели в районе Анифах на севере Сирии, были уничтожены сразу четыре цели террористов "Исламского государства".