Клинтон признала свое поражение под давлением Обамы - СМИ
27 ноября 2016, 10:40 [ «АН-онлайн» ]
Авторы готовящейся к публикации в США книги о президентских выборах пишут о переломном моменте в ходе голосования, на который повлиял не только перевес голосов в сторону Трампа, но и участие действующего президента Барака Обамы.
Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали корреспондентам The Hill Эми Парнс и Джонатан Аллен (они же авторы не вышедшей книги) о давлении завершающего свой срок правления Барака Обамы на кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Она вместе со своей командой и семьей наблюдала за ходом выборов в трех главных штатах - Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. В 1:30 по вашингтонскому времени стало очевидным, что Трамп набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
При этом итоговая разница в голосах была настолько мала, что Клинтон могла бы не признать своего проигрыша, но тут ей позвонил Барак Обама и стал убеждать признать поражение. Несмотря на внутрипартийные споры, Клинтон последовала совету президента и позвонила ночью Трампу, чтобы поздравить его с победой, таким образом, признав свое поражение. Сейчас между командой Обамы и Клинтон развернулась борьба за идею пересчета голосов в вышеназванных штатах.