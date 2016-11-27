Небоскреб, принадлежащий 45-му президенту США Дональду Трампу на картах Google получил принципиально другое название.

Trump Tower теперь называется Dump Tower, что переводится как "мусорная башня". На переименование здания в Google Maps обратили внимание пользователи социальной сети Twitter, которые сделали принтскрины местности и опубликовали их на своих страничках.

Компания Google пока никак не прокомментировала данный инцидент. Интересно, что ранее подобных случаев зафиксировано не было.