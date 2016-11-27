В мире появилось новое смертельное заболевание, вызванное грозой.

В Австралии шесть человек скончались из-за сильного приступа астмы, который произошел из-за мощного ветра и дождя в штате Виктория. Как сообщает агентство Reuters, высокая влажность из-за грозы заставила пыльцу райграса разлететься, что и вызвало смертельные приступы астмы.

В настоящий момент пять человек с похожими симптомами находятся в больнице - им оказывают экстренную медицинскую помощь. Состояние троих считается критическим.