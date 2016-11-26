В Киеве исключили скорое возвращение Крыма в состав Украины

Украинский политик Георгий Тука, занимающий пост заместителя министра по делам оккупированных территорий, убежден, что Крым останется в составе России еще как минимум пять лет.

По мнению политика, полуостров снова перейдет под власть Украины только тогда, когда в результате все более ухудшающейся экономической ситуации в России придут в действие “центробежные силы”. В качестве примера он привел события в Калининграде, Татарстане и Чечне, развернувшиеся на фоне экономического кризиса в девяностых годах прошлого века. Тука убежден, что аналогичная ситуация может возникнуть через пять-десять лет, если Запад не ослабит на Россию свое давление.

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