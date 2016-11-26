СМИ: американские военные погибли в Сирии при взрыве

Ряд турецких СМИ сообщает о нескольких мощных взрывах, прогремевших на территории Сирии вблизи военного лагеря США. Со стороны Запада есть убитые и раненые.

Сообщается, что взрывы прогремели на северо-востоке сирийского государства в районе, в котором базируется военный лагерь НАТО. Взрывы повлекли за собой пожар, охвативший резервуар с топливом. СМИ со ссылкой на местные источники сообщают о погибших и раненных среди западных военных, однако их точное число пока неизвестно.

По данным агентства Anadolu, на военную базу была предпринята атака со стороны курдского “Демократического союза”. Других подробностей произошедшего пока нет.

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