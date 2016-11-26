Эрдоган - Европарламенту: знай свое место!

Два дня назад Европарламент одобрил резолюцию по приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. В ответ на это турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обрушился на ЕП с жесткой критикой.

Как заявил глава государства, выступая на митинге в Стамбуле, в принятии решений власти его страны основываются на мнении народа, а не на советах из-за рубежа. Эрдоган также напомнил, что вопросы управления Турцией находятся в компетенции ее правительства, а не Европарламента, поэтому тому не помешает “знать свое место”.

Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что борьбу, которую в настоящий момент ведет Турция, можно назвать войной за независимость, ведущейся одновременно на нескольких фронтах, в том числе экономическом и политическом.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня