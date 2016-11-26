Диего Марадона: Фидель Кастро был мне как второй отец

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, который несколько лет прожил на Кубе, был потрясен известием о смерти Фиделя Кастро. Слова спортсмена процитировало агентство Andina.

Марадона признался, что не смог сдержать слез, когда ему сообщили о кончине Кастро, поскольку покойный команданте был для него как второй отец. Именно Кастро в значительной степени способствовал избавлению Марадоны от наркотической зависимости, убедив его в том, что он сможет побороть пагубное пристрастие.

Марадона сообщил о намерении вылететь на Кубу, чтобы в этот трагический момент быть с братом покойного, его семьей и всем кубинским народом.