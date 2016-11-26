Реакция Трампа на смерть Кастро была краткой и эмоциональной

Новость о кончине Фиделя Кастро счел нужным прокомментировать в своем Twitter избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По случаю ухода из жизни одного из главных оппонентов США на международной арене Трамп разместил в своем микроблоге короткую и эмоциональную запись. «Фидель Кастро мертв!», — написал политик.

Трамп известен как сторонник проведения жесткой политики в отношении Кубы. Во время предвыборной кампании он подверг резкой критике президента Барака Обаму за то, что тот предпринял усилия для того, чтобы нормализовать отношения с соседней страной.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер накануне. Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что президент России Владимир Путин отправил на Кубу телеграмму с соболезнованиями.