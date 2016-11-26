Авиабаза в Хамадане может стать заменой «Адмиралу Кузнецову»

Представитель Совета Федерации Виктор Озеров высказался о том, какое применение российские Вооруженные силы должны найти для авиабазы в иранском Хамадане.

По словам сенатора, авиабаза должна стать временной заменой авианосцу «Адмирал Кузнецов». Объект можно использовать как место базирования российских самолетов, наносящих удары по сирийским исламистам, в то время как «Адмирал Кузнецов» будет находиться далеко от берегов Арабской Республики.

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения о том, что Иран снова может предоставить в распоряжение российских ВКС авиабазу «Ноже» в Хамадане. Минобороны РФ задействовало объект для нанесения ударов по террористам на территории Сирии в августе текущего года.

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