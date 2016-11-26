На рынке в столице Сомали произошел теракт

Прогремевший сегодня взрыв на рынке в городе Могадишо, столице Сомали, стал причиной гибели десяти человек, в том числе мирных граждан. Еще не менее десяти получили ранения разной степени тяжести.

Как стало известно, сегодня у полицейского контрольно-пропускного пункта на овощном рынке в Могадишо сработало взрывное устройство, которое было прикреплено к автомобилю. По уточненным данным, жертвами теракта стали десять человек, включая мирных граждан, еще около десяти пострадали при взрыве.

В Сомали базируется радикальная группировка “Аш-Шабаб”, однако пока ни она, ни какая-либо другая террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

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