В пятницу, 25 ноября, съемочная группа телеканала "Дождь" перестала выходить на связь.

О том, что корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский пропали в Донбассе сообщается на официальном сайте телеканала. Перед своим исчезновением последний успел сообщить сотрудникам редакции о том, что съемочную группу задержало Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики.

Отметим, что в минувший четверг журналисты записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским. Вероятно, сотрудников "Дождя" были задержаны для профилактической беседы.