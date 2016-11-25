В Турции задержаны двенадцать граждан России, заподозренных в связях с ИГ

Турецкие спецслужбы задержали сегодня 25 человек, которые, по их данным, планировали примкнуть к террористической организации ИГ ( “Исламское Государство”, запрещена в России).

По данным газеты Milliyet, в ходе проведенной операции были задержаны двенадцать граждан России, а также еще несколько человек, являющихся выходцами из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Турции. У них были изъяты оружие, военная форма, компьютерные флешки, а также документы на нескольких языках и наркотические вещества. Все задержанные имели поддельные удостоверения личности. По данным спецслужб, они планировали пробраться на территорию Сирии, где собирались примкнуть к ИГ.

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