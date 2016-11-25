Скачивание сериалов обошлись жителю Финляндии в 12 тысяч евро

Как сообщает служба новостей Yle, более 12 тысяч евро пришлось заплатить молодому человеку из Финляндии, когда его уличили в незаконном распространении интернет-контента.

По иронии судьбы любитель сериалов попался, когда качал очередную серию телесериала о пиратах “Черные паруса” (Black Sails), являющегося в некотором роде предысторией к роману Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ”. Молодой человек мог бы отделаться небольшим штрафом, но предпочел его проигнорировать. Тогда дело было передано в суд, и вместо шестисот евро молодому человеку пришлось выложить суммы не в пример крупнее - 12 417 евро, включая судебные расходы.

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