В КНР произошло мощное землетрясение

Сегодня вечером в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Об этом рассказали в китайской сейсмологической службе, отметив, что очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Кроме того, сильные толчки ощущались и в округе Кашгарском округе, находящемся неподалеку, передает агентство Синьхуа. В результате случившегося на несколько часов было прекращено движение по железной дороге в южной части Синьцзяна.

Согласно последним данным, люди в результате землетрясения не пострадали, однако погибли несколько домов скота.