В ЮАР из унитаза жилого дома выползла гигантская змея

На днях в одном из жилых домов в Претории в Южно-Африканской республике произошел чудовищный инцидент.

Местные жители едва не скончались от страха, увидев, как из унитаза выползает гигантская змея. Впоследствии кобру пришлось извлекать из туалета, а само действо засняли на видео. Данную шокирующую запись за сутки на YouTube посмотрели не менее 118 тысяч раз, передает "Вести.Ru".

В настоящий момент не установлено, каким образом змея заползла в водосточную трубу и попала в унитаз, однако это не единственный подобный случай за последние несколько лет.