Янукович знает, что о нем напишут в учебниках истории

Бывший президент Украины Виктор Янукович знает, что о нем напишут в будущем в учебниках по истории.

Во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону, отвечая на вопрос одной из журналисток, политик заявил, что о нем скажут правду, когда придет время. Как сообщает "Газета.Ru", Янукович признал, что в настоящий момент о нем наговорили достаточно много, причем практически все было неправдой.

"Кроме моей фамилии, имени и отчества все остальное ложь", — жестко заметил бывший президент Украины.

Ранее сегодня Янукович рассказал, о чем мечтает.