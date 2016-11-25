В Киеве попытались поджечь полицейское управление

Как стало известно, сегодня утром в украинской столице была совершена попытка поджога здания, в котором находится управление полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в помещение административного здания Печерского управления зашел мужчина. Он разлил неизвестную жидкость, а ее остатки вылил на себя, после чего поджег. Полицейский, который осуществлял контрольно-пропускной режим, бросился ему на помощь и сбил пламя, после чего сотрудники полиции потушили пожар.

Пострадавшему вызвали скорую и бригаду психиатрической помощи. Как было установлено, мужчина был пьян. Сообщается, что серьезных ожогов он не получил. В настоящее время решается вопрос о его задержании, устанавливаются мотивы его действий.

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