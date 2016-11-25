Виктор Янукович рассказал о своих мечтах

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал журналистам о своих мечтах во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Оказалось, что Янукович мечтает о скором окончании войны в Донбассе, а не о том, чтобы вернуться в политику. Как сообщает сегодня портал "Газета.Ru", он заявил, что его ключевым желанием является прекращение боевых действий на территории Украины. Более того, Янукович выразил надежду на то, что в скором времени Донбасс восстанет из руин, в которые его превратила жестокая война.

Таким образом, можно сказать, что бывший президент Украины ушел от прямого ответа на вопрос о своем возвращении в политическую деятельность.