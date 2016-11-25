Назарбаев заявил, что столица Казахстана по-прежнему будет называться Астаной

В пятницу, 25 ноября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что столица его страны будет по-прежнему называться Астаной.

Политик высказался решительно против переименования города в свою честь, говорится на страничке президента Казахстана в социальной сети Facebook. В ходе интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что к идее ребрендинга города и изменению названия столицы страны относится отрицательно.



"Это бренд. Поэтому нет необходимости менять название", — заявил Назарбаев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в скором времени Астана может получить новое имя.