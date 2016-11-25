В небоскребе Дональда Трампа службе безопасности выделили два этажа

Два свободных этажа небоскреба Trump Tower, принадлежащего 45-му президенту США, может занять служба безопасности.

В настоящий момент секретная служба ведет переговоры с Trump Organization. Как сообщает издание The New York Post, департамент полиции Нью-Йорка и федеральное агентство намерены создать круглосуточный пункт обеспечения безопасности людей, проживающих в Trump Tower, в частности, супруги Дональда Трампа Мелании и их общего сына Бэррона, которые отказались переезжать в Белый дом.

В настоящий момент первые 26 этажей небоскреба сданы в аренду частным лицам, а на остальных находятся квартиры тех, кто может себе это позволить.