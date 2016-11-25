На конкурсе двойников Ван Гога победил знаменитый британский актер

На конкурсе двойников великого художника Винсента Ван Гога победу одержал известный британский актер Дэниел Бейкер.

Поисками человека, похожего на легенду живописи, занимался канадский писатель Дуглас Коупленд. Как сообщает сегодня «Би-би-си», лицо победителя будет увековечено в бронзе во время изготовления скульптуры Ван Гога.

Согласно последней информации, во всемирном конкурсе двойников под названием "Я Винсент" приняли участие около 1,3 тыс. человек из 37 стран. Самое большое сходство с художником было выявлено у жителя британского Дорсета - актера Дэниела Бейкера, который получит приз в размере €5 тыс.