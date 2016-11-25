В крушении модуля Schiaparelli на Марсе обвинили Россию

В ответ на претензии Итальянского космического агентства, создававшего модуль Schiaparelli, румынская компания Arca Space, которая должна была провести его испытания в воздухе, обвинила Россию в невозможности их проведения.

Десантный модуль Schiaparelli являлся частью совместной миссии Европейского космического агентства и Роскосмоса ExoMars-2016. Его тестирование изначально должно было состояться в Швеции, однако из соображений экономии решено было поручить это румынской Arca Space. После того, как модуль разбился во время спуска на поверхность Марса, итальянцы обвинили румынских специалистов в том, что испытания аппарата не были проведены должным образом.

В ответ руководитель Arca Space Думитру Попеску заявил, что тестирование в атмосфере Земли оказалось невозможным, поскольку в этом случае полет пришлось бы совершить вблизи Севастополя. Поскольку Крым на тот момент совсем недавно стал частью России, это могло бы спровоцировать военный конфликт между РФ и НАТО.

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