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//В мире

При столкновении пассажирских поездов в Иране погибло 15 человек, 60 пострадало

25 ноября 2016, 13:59 [ «АН-онлайн» ]

При столкновении пассажирских поездов в Иране погибло 15 человек, 60 пострадало
Фото: pixabay.com

Страшная трагедия произошла сегодня в Иране. На одной из станций на севере страны произошло столкновение двух пассажирских поездов, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщается, трагедия произошла из-за того, что один состав не смог затормозить. В итоге он влетел в поезд, который уже стоял на станции. Удар был настолько сильным, что четыре вагона слетели с рельсов. При этом два из них загорелись, сообщает vesti.ru.

По некоторым данным, происшествие унесло жизни 15 человек. Еще шестьдесят были ранены. Многие госпитализированы в очень тяжелом состоянии. На данный момент выясняются все детали случившегося. На месте происшествия работают спецслужбы.

 

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