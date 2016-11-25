При столкновении пассажирских поездов в Иране погибло 15 человек, 60 пострадало

Страшная трагедия произошла сегодня в Иране. На одной из станций на севере страны произошло столкновение двух пассажирских поездов, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Как сообщается, трагедия произошла из-за того, что один состав не смог затормозить. В итоге он влетел в поезд, который уже стоял на станции. Удар был настолько сильным, что четыре вагона слетели с рельсов. При этом два из них загорелись, сообщает vesti.ru.

По некоторым данным, происшествие унесло жизни 15 человек. Еще шестьдесят были ранены. Многие госпитализированы в очень тяжелом состоянии. На данный момент выясняются все детали случившегося. На месте происшествия работают спецслужбы.