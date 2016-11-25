Киргизия содрогнулась от двух подземных толчков

Очередные землетрясения произошли сегодня ночью. Как стало известно, в этот раз жертвой подземных толчков стала Киргизия. На территории страны зафиксированы сразу два землетрясения с перерывом примерно в час.

Как сообщается, мощность первого толчка оценили в четыре балла. Он заставил содрогнуться жителей страны около часа ночи. Второе землетрясение произошло на границе с Узбекистаном. Здесь толчки были менее сильными – три балла. Случилось ЧП в третьем часу ночи, сообщает rosbalt.ru.

Также стало известно о том, есть ли пострадавшие в результате землетрясения. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.