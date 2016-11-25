Как стало известно, сегодня пройдет встреча ряда министров стран ОБСЕ. На ней пойдет речь об инициативе, которую предложил глава МИД ФРГ. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что крайне необходимо наладить сотрудничество с Москвой в тех вопросах, которые касаются контроля за вооружением в Европе.

Предложение руководителя немецкого ведомства уже поддержали пятнадцать стран. Штайнмайер очень обеспокоен происходящим. Он считает, что из-за ситуации на Украине может начаться новая гонка вооружений. По его словам, это не только создаст угрозу для Европы, но и еще больше осложнит отношения с Россией, сообщает kommersant.ru.

Ранее США выразили свое сомнение по поводу успеха инициативы Штайнмайера. Америка заявила, что Москва не соблюдает даже те договоренности, что действуют в настоящее время.