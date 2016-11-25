СМИ: Орландо Блум бросил даму сердца, не пожелав иметь детей

СМИ стало известно о том, что Орландо Блум, известный российской публике по фильмам "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря", решил расстаться со своей возлюбленной. С певицей Кэти Перри он встречался около года.

Как утверждают в окружении актера, он не захотел снова жениться и заводить детей. От предыдущего брака у Блума уже есть сын. Однако знакомые певицы считают, что расставание произошло именно по инициативе Кэти. Однако и те, и другие сходятся в одном. Они заявляют, что пара очень переживает разлуку и не понимает, как такое могло произойти, сообщает rg.ru.

Кстати, Кэти известна не только успехами на музыкальной сцене. Так, она озвучила в мультфильме "Смурфики" главную героиню - Смурфетту.