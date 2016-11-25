В своем аккаунте Криштиану Роналду опубликовал видео, на котором показал, с чего он начинает свое утро. С одной стороны, ничего удивительного на записи нет. Ну а с чего, собственно, может начинать свой день звезда "Реала"? Конечно, с тренировки. С другой стороны, занятие с мячом происходит практически в постели.

Едва откинув одеяло, обнаженный красавец начинает лихо отбивать мяч разными частями тела. Какое-то время он гоняет его по спальне, а потом ловко забивает гол в ворота, которые установлены за пределами комнаты.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, кадры, опубликованные форвардом, взяты из рекламного ролика, в котором он снялся.