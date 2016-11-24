Теракт в Ираке унес жизни 100 человек

Страшный теракт произошел недалеко от Багдада в Ираке. На одной из автозаправочных станций прогремел мощнейший взрыв. Как стало известно, взлетел на воздух грузовик, начиненный взрывчаткой.

Трагедия произошла в тот момент, когда на заправке стояло пять автобусов с пассажирами. Они перевозили шиитских паломников, которые возвращались с праздника. Из-за этого теракт унес жизни большого числа людей, передает rbc.ru.

Сообщения о численности пострадавших постоянно менялись по мере того, как поступала информация с места трагедии. Сначала речь шла о восьмидесяти погибших. Теперь стало известно, что их число выросло еще на двадцать человек.

Это уже не первый случай, когда террористы атакуют шиитов. Летом боевики устроили два взрыва, в результате которых пострадало двести пятьдесят человек.