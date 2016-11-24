Украина не признает, что российский корабль спас ее граждан

О том, что россияне оказали помощь гражданам Украины, когда те попали в беду на Средиземном море, уже сообщалось. Российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" спас рыбаков «незалежной», как только получил сигнал бедствия.

Украинское судно было отбуксировано к берегам Крита. По некоторым данным, оно потеряло ход прямо в открытом море. На борту находилось семь человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Однако, как только сообщение о произошедшем стало известно Украине, та попросту открестилась от своих граждан. В диппредставительстве «незалежной» в Греции заявили, что не знают ни о каком происшествии, которое якобы случилось с украинцами в Средиземном море.