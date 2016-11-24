Европарламент рассказал, кто в ЕС не согласен с безвизовым режимом с Украиной

Глава Европарламента сообщил, почему введение безвизового режима с Украиной придется снова отложить на неопределенный срок. Как рассказал Мартин Шульц, ЕП готов принять данное решение. Однако загвоздкой стала несогласованность среди стран ЕС. Далеко не все поддерживают отмену виз.

Украина стремится к введению безвизового режима уже давно. Впервые об этом заговорили в 2008 году, сообщает ria.ru. С тех пор «незалежная» приняла все законопроекты, которые для этого потребовались. Порошенко был уверен, что до конца этого года долгожданное решение наконец-то примут. Но напрасно.

Против введения безвизового режима с Украиной выступили Бельгия, Франция, Италия, Германия, а также несколько других стран.