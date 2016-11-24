Гейр Вестгаард: Астанинский клуб показал важность диалога власти и экспертов

На завершившемся заседании Астанинского клуба - международной дискуссионной площадки по вопросам развития Евразии, одной из актуальных тем стала энергетическая безопасность. Колебания цен на нефть сегодня волнуют правительства многих стран, которые в поисках способов снизить свою зависимость от углеводородов обращаются к экспертам за советами.

Дискуссия по энергетике, которая состоялась в Астане, позволила аналитикам в сфере ТЭК услышать мнения коллег из разных стран. Такой всесторонний взгляд на проблему может помочь специалистам комплексно оценивать тенденции энергетического рынка и представлять правительствам объективные прогнозы его развития. Во время астанинской дискуссии эксперты попытались понять, как долго будут продолжаться скачки цен на нефть, какие источники энергии станут востребованы в будущем, и чем интересен опыт Казахстана в диверсификации экономики и ухода от нефтяной зависимости. Об этом в интервью «Аргументам Недели» рассказал вице-президент норвежской нефтегазовой компании Statoil Гейр Вестгаард.

Цены на нефть в 2016 году так и не вернулись к прежней отметке 100 долларов за баррель. Означает ли это, что «золотой век» нефти закончился?

Смотря что понимать под «золотым веком» нефти. Нефть еще долгое время будет главным источником энергии, и мировой энергетический рынок останется зависим от цен на эти ресурсы. Это не означает, что нефть снова будет стоить сто долларов за баррель и опять наступит ее “золотой” период, но цена будет однозначно расти. Я полагаю, что в среднесрочной перспективе она превысит нынешнюю черту в 45 – 50 долларов за баррель.

Какие факторы формируют сегодняшние цены на нефть?

Долгое время нефтяной рынок был самым привлекательным для инвестиций сектором экономики. Развивающиеся страны, прежде всего Китай, импортировали большие объемы нефти для модернизации инфраструктуры. Но замедление темпов роста китайской экономики снизило спрос на нефть на мировой рынке, и цены на энергоресурсы начали падать.

Другая причина – переизбыток предложения в условиях снижающегося спроса, а также развитие энергосберегающих технологий, в которые начали перетекать нефтяные инвестиции. Однако рост потребления товаров и услуг происходит быстрее, чем появляются инновации в энергетике, поэтому спрос на нефть начинает снова расти. Отмечу, что пока доля возобновляемых источников в структуре энергетики незначительна. По прогнозам Международного энергетического агентства к 2030 – 2040 годам доля нефти и газа в мировых запросах составит 60%, что означает еще долгое будущее этих традиционных ресурсов.

Диверсификация сырьевых экономик Центральной Евразии, рассматривалась участниками Астанинского клуба как способ снизить зависимость от нефтяных доходов. Какие несырьевые ресурсы стран региона могут быть востребованы в новых условиях?

Говоря о диверсификации, не следует сразу искать некие инновационные модели экономики. Прежде, надо создать условия для выхода на конкурентный рынок всех имеющихся у государства природных ресурсов, товаров и услуг. Сделать это непросто. Тем не менее, начать можно с выставления на мировой рынок энергоресурсов: нефти, газа, угля и урана, которыми богами многие страны Центральной Евразии. Параллельно необходимо развивать конкуренцию в промышленном секторе, повышать репутацию и качество производимых товаров и услуг. Впрочем, все эти методы уже использует Казахстан для диверсификации экономики и ухода от нефтяной зависимости.

Примечательно, что после нефтяного кризиса многие евразийские страны начали искать свои собственные модели диверсификации национальных экономик. На сессии Астанинского клуба, посвященной энергетической безопасности в Евразии, казахстанские эксперты и представители правительства рассказали нам, что рассматривают развитие человеческого потенциала как важное условие экономической диверсификации республики. Под этим в Казахстане понимают строительство новых образовательных объектов инфраструктуры, обучение талантливой молодежи за рубежом и создание условий для повышения квалификации кадров. В том, что профессиональные кадры – это серьезное конкурентное преимущество Казахстана, нам удалось убедиться самим. Заседания Астанинского клуба проходили в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации. Здесь же расположена библиотека центра, где мы познакомились с молодыми интеллектуалами и убедились, что развитие человеческого капитала для Казахстана – не просто слова, а серьезная инвестиция в будущее.

Какой вклад может внести дискуссия в рамках Астанинского клуба в снижение угроз энергетической безопасности стран Центральной Евразии?

Дискуссия в Астане дала мне возможность услышать точки зрения экспертов из всех частей света, сравнить их с собственными взглядами для понимания того, как глобальные процессы будут развиваться дальше. В ходе сессий нам удалось встретиться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, главой Сената Касымжомартом Токаевым, министром иностранных дел Идрисовым. Они поделились своими взглядами на развитие Евразии, выслушали мнения мировых экспертов по таким вопросам как энергетика, транспорт, интеграция и отметили, что примут их во внимание. В такой обратной связи между правительством и экспертами и проявилась практическая польза астанинской дискуссий. Уверен, что приглашенные в Астану международные эксперты после состоявшихся откровенных дискуссий за «закрытыми дверями» донесут взгляды и выработанные компромиссные решения до правительств своих стран. Учитывая интеллектуально высокую планку, которую взял Астанинский клуб, представительный состав его участников с каждым годом будет расширяться. Главное – не останавливаться и продолжать движение к поиску практических решений.