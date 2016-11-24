iPhone, пролежавший на дне озера полтора года, внезапно заработал

Удивительный случай произошел недавно в американском штате Пенсильвания.

Смартфон компании Apple iPhone 4, пролежавший полтора года на самом дне озера, внезапно почти бесперебойно заработал. Владелец телефона уронил его в воду в марте прошлого года во время рыбалки. Через некоторое время водоем осушили искусственным образом, вследствие чего гаджет нашелся под слоем глины и грязи.

Мужчина, обнаруживший iPhone, просушил его, понял, что он довольно хорошо работает и позвонил владельцу. Тот был изумлен, узнав, что утраченный телефон нашелся.