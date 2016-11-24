В Турции прогремел мощный взрыв

В четверг, 24 ноября, рядом со зданием администрации провинции Адана на юге Турции прогремел взрыв.

Согласно последней информации, в результате происшествия погибли два человека, еще 16 получили ранения. Как сообщает телеканал NTV, ссылаясь на слова губернатора Махмута Демирташа, в центре Аданы в 8.05 взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Отметим, что атаки с использованием заминированных машин довольно часто совершают члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).