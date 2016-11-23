Британцы устроили митинг с требованием ускорить выход из ЕС

Сторонники Brexit вышли на улицы, требуя от парламентариев скорейшего выхода из Евросоюза. По мнению митингующих, парламент страны может воспрепятствовать проведению процедуры.

Британский премьер Тереза Мэй ранее выступила с заявлением, что процесс выхода из ЕС начнется в конце марта следующего года. Однако сторонники Brexit восприняли это заявление скептически и вышли на митинг к зданию британского парламента, требуя ускорить процедуру. По словам активистов, которые цитирует телеканал Sky News, они собрались, чтобы напомнить парламентариям, “за что проголосовала страна”.

Сообщается, что всего в акции приняли участие около двухсот британцев.

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