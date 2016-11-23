СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Десять месяцев отношений привели американскую поп-певицу Кэти Перри и актера Орландо Блума не к алтарю, а к расставанию. О том, что звездная пара больше не вместе, сообщает журнал In Touch Weekly, ссылаясь на информацию своего источника.

При этом пока неизвестно, кто именно стал инициатором разрыва. Так, в начале ноября Блум в порыве откровенности признался друзьям, что собирается порвать с певицей, поскольку пока не готов к новой женитьбе. За плечами актера уже есть один брак: с моделью Мирандой Керр Блум прожил три года.

Окружение же Перри утверждает, что именно она бросила благоверного, поскольку решила, что пришла пора двигаться дальше.

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