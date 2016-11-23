Киев. «Сбербанк» в огне. Снова

Третья годовщина «Майдана». Как и в прошлом и в позапрошлом году, на главную площадь украинской столицы пришли тысячи людей. Кто-то, чтобы почтить память погибших в ходе революции или в результате вооруженного конфликта на востоке Украины; кто-то, чтобы просто отметить «День достоинства и свободы» (согласно Указу президента этот день именуется именно так); кто-то, чтобы выразить негодование по поводу разрухи, нищеты, невыполненных обещаний, новой элиты у власти.… Да мало ли поводов! А организованно сюда приходят, маршируют и бастуют, требуют и угрожают – националистические, ультраправые организации, которых породила революция Достоинства, вытащила их во главу угла из маргинальных задворок украинской политики и общества…

Как вновь вспыхнул Майдан

В дни годовщины Майдана заявки на проведение массовых мероприятий подало рекордное количество организаций, преимущественно националистского толка. Так, на Майдане собрались сторонники ГК «Азов» и «Национальный корпус» (партия лидера «Азова» Андрея Билецкого).

Кроме того маршем прошли представители общественных организаций и движений ОУН, Черный Комитет, Комитет освобождения политзаключенных, Правый Сектор, Новый Огонь, Киевское Вече, ОО «Луганчане», Автомайдан, Белый молот и другие.

До наступления темноты мероприятия проходили мирно – центр Киева патрулировали рекордное число правоохранителей - более 6 тысяч силовиков. Пройти на Крещатик или Майдан можно было только через рамку металлоискателя, однако уже к вечеру стало понятно, что все меры предосторожности особой роли не сыграли. Откуда ни возьмись, на площади появились шины – силовики пытались остановить правых активистов – начались столкновения.

По данным киевской полиции, во время стычек три человека получили телесные повреждения. У одного из пострадавших - ушибы от падения с парапета, у второго - резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс.

В конце концов, шины под стелой Майдана незалежности все же загорелись, ненадолго вернув Киев в 2014 год.

Но на этом националисты не остановились.

С трибуны прогремел призыв: «Сегодня мы идем наказывать конкретного врага – Медведчука. Мы не трогаем полицию, пока она не мешает и не трогает нас. Сегодня мы не бьемся с полицией, не разбиваем никаких объектов – мы четко знаем нашего врага – вот по нему мы и ударим!».

Толпа не заставила себя долго ждать – люди двинулись к офису Виктора Медведчука – лидера движения «Украинский выбор» и кума президента России Владимира Путина. Часть митингующих начала крушить офис – разбили стекла и ворвались вовнутрь, еще часть – отправились к отделению «Сбербанка России». «Справедливый протест» перерос в настоящее мародерство – националисты разбивали банкоматы, выворачивали кассы…. В ходе погрома пострадал и ни в чем не повинный салон красоты, который активисты перепутали с офисом Медведчука.

Силовики бездействовали довольно долго – радикалы успели разгромить офисы чуть не до основания…

Безнаказанный вандализм?

Несмотря на то, что силовики все же, хоть и с опозданием, прибыли к месту погрома, никто из сотни вандалов задержан не был.

Только на следующий день появились заявление представителей полиции. В эфире украинского телеканала 112 глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что следственные действия обязательно будут произведены.

«Как мы анонсировали, в течение дня было задействовано 6 тыс. правоохранителей, в том числе военнослужащих Нацгвардии. На данный момент мероприятия завершились, меньше правоохранителей находится непосредственно на улицах, но режимные мероприятия не прекращаем... Если говорить об оценках, я считаю, почти справились, лица на сейчас не задержаны, проводятся следственные действия, я считаю, у нас будет достаточно доказательств в дальнейшем, видеозаписей, мы сможем привлечь к ответственности тех, кто устроил погром «Сбербанка РФ», - заявил Крищенко.

В данный момент уже появились заявления и пострадавшей стороны.

«Их не останавливал даже тот факт, что Медведчук как спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях занимается освобождением пленных и уже организовал освобождение 404 украинцев», – так прокомментировали погром в организации «Украинский выбор».

В организации также сочли произошедшее угрозой не только общественному порядку, но и национальной безопасности, и обратились к мировому сообществу, чтобы оно дало надлежащую оценку нападению радикалов на офис Украинского выбора.

В «Сбербанке» же были немногословны: заявили, что «после проведения ремонтных работ данное отделение возобновит работу в штатном порядке», и доверились правоохранителям, которые ведут следствие по делу.

Но эксперты и политологи скептически комментируют заявления о том, что кто-то будет нести ответственность за погромы. Так, политический эксперт Николай Спиридонов в комментарии Newsnetwork заявил, что нападение на офис Медведчука и «Сбербанк» «в русле официальной государственной политики».

«Вот создали врага и соответственно с ним борются. Вот Россия, российский банк и личность Виктора Медведчука – это такие личности, которые в эту парадигму создания врага вписываются. Соответственно за их погромы с большой вероятностью ничего не будет. Потомку что официальной украинской власти преследовать за нападение на офис Медведчука или за нападение на «Сбербанк» – неудобно. Потому что вроде как громить «Сбербанк» можно. Вот поэтому и пошли громить то, что можно. То, за что с большой вероятностью преследовать не будут», - заявил он.

P. S. Радикалы, видимо, соскучившиеся по шумным погромам и стычкам с силовиками, после погромов в годовщину Майдана вошли во вкус. Минувшей ночью произошло еще одно событие, которое на фоне последних беспорядков осталось фактически незамеченным. Группа неизвестных попыталась в очередной раз поджечь здание телеканала «Интер». Несколько людей бросили бутылки с зажигательной смесью в здание телеканала и скрылись. Стоит ли говорить, что и в этом случае поджигатели уйдут от отвественности?...

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