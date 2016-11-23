Москва требует, чтобы Вашингтон вернул Бута

Москва требует, чтобы Вашингтон вернул в РФ россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в США.

Российская сторона выразила надежду на конструктивный подход новой администрации Соединенных Штатов к решению этого вопроса, передает сегодня ТАСС комментарий уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.

Долгов подчеркнул, что ведомство разочаровано информацией о том, что апелляционный суд Нью-Йорка отказал защите Бута в пересмотре его дела в связи с новыми обстоятельствами.