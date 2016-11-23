Меркель заявила, что больницы в Сирии бомбят специально

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что больницы и прочие медучреждения в Сирии бомбят намеренно.

Политик подчеркнула, что есть множество указаний именно на этот факт, однако не привела подробностей и не указала причин данных действий. Меркель заметила, что подобные манипуляции запрещены международным правом, поэтому их следует преследовать по закону, и режим действующего президента Сирии Башара Асада должен это осознавать.

Кроме того, во время выступления в бундестаге канцлер ФРГ выразила сожаление по поводу того, что РФ поддерживает этот режим, передает ТАСС.