Twitter заблокировал аккаунт своего создателя

В довольно нелепой ситуации оказался создатель и генеральный директор компании Twitter. Сервис, который он сам же основал, заблокировал аккаунт своего босса.

Сам Джек Дорси назвал произошедшее внутренней ошибкой. Вот только она могла обойтись гендиректору весьма дорого. До блокировки аккаунт Джека Дорси имел около четырех миллионов подписчиков, теперь их оказалось только 200. Правда, вскоре количество почитателей бизнесмена вернулось на прежний уровень, сообщает ria.ru.

Кстати, пользователи сервиса, действительно, могут самостоятельно отключить свой аккаунт, но только не заблокировать. Последнее в силах сделать лишь администрация Twitter.