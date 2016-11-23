Далай-лама хочет поговорить с Трампом

Сегодня стало известно, что глава тибетских буддистов Далай-лама хочет встретиться с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Лидер буддистов Тибета отметил, что в настоящий момент имеются некоторые проблемы с посещением США, однако он намерен попробовать и нанести визит избранному президенту, передает агентство Reuters. Эти слова Далай-лама произнес в ходе своего выступления в столице Монголии Улан-Баторе.

Кроме того, он отметил, что всегда считал Соединенные Штаты Америки "ведущей нацией свободного мира". Пока не уточняется, какие именно вопросы Далай-лама планирует обсудить с Трампом.