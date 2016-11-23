Китай намерен вложить в Приморье крупную сумму

Целый ряд крупных бизнесменов из Китая намерен в скором времени вложить около 200 млн долларов в проект по развитию Приморья.

Особое внимание предприниматели планируют уделить аквакультуре региона. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генереального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэя, в настоящий момент в Приморье установились максимально выгодные условия для инвестирования.

Предполагается, что ключевым партнером станет китайская компания под названием "Вэнь Лянь". Новая морская ферма может начать функционировать уже в мае будущего года.