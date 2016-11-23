Япония пообещала отреагировать на размещение российских ракет на Курилах

Токио очень озаботила информация о том, что Россия разместила свои ракетные комплексы на южных Курилах. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида даже заявил, что его страна отреагирует на данные действия РФ.

Как известно, Страна всходящего солнца претендует на острова южных Курил. И именно на двух из них расположились российские ракетные комплексы. Это вызвало настороженность японских властей, сообщает ria.ru.

Напомним, что Токио требует от России решения вопроса, связанного с южными Курилами. Япония считает это главным условием для подписания мирного договора с РФ. Россия же не понимает, почему Токио претендует на южные Курилы. Эта территория считается российской после Второй мировой войны. Также сообщается, что размещение ракетных комплексов на островах необходимо для защиты российского побережья.