Столицу Казахстана могут переименовать в честь Назарбаева

Столица Казахстана Астана в ближайшем будущем может быть переименована. Депутаты парламента республики предложили отразить в названии города имя президента Нурсултана Назарбаева.

Таким образом парламентарии собираются отметить вклад Назарбаева в государственное строительство. Предполагается, что помимо столицы имя казахстанского лидера присвоят и другим «важным объектам».

В декабре текущего года исполнится 25 лет с того момента, как Нурсултан Назарбаев занял пост президента независимого Казахстана. В настоящее время он также носит титул «Лидер Нации».

Астана стала столицей республики в конце девяностых годов прошлого века. До этого главным городом государства была Алма-Ата.

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