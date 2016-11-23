Трамп не поддержал идею «перезагрузки» отношений между Россией и США

Будущий президент США заявил западным журналистам, что не против поладить с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он отметил, что ни о какой «перезагрузке» отношений между Москвой и Вашингтоном речь не идет.

Дональд Трамп заявил, что после всего, что уже имело место быть, нельзя говорить о потеплении взаимоотношений между двумя странами. Также он назвал безумием то, что сейчас происходит на территории Сирии, сообщает ria.ru.

Напомним, что после президентских выборов в Америке Трамп и Путин провели переговоры по телефону. Они пришли к единому мнению, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в плачевном состоянии. Также Трамп и Путин высказали надежду на то, что данная ситуация будет изменена в лучшую сторону.